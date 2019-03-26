Токио, 26 марта, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Американская корпорация Electronic Arts (EA), которая является одним из крупнейших издателей компьютерных игр, закрывает свои офисы в Российской Федерации и Японии. Об этом сегодня, 26 марта, пишет интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Ea.com Герои игровой серии «The Sims»

EA решила сократить порядка 350 сотрудников в ряде департаментов и скорректировать международную стратегию. Также принято решение закрыть офисы компании в России и Японии.

В EA пояснили, что компания сфокусируется на поиске других возможностей обслуживания геймеров в России и Японии.

Напомним, что Electronic Arts известна такими игровыми сериями, как FIFA, The Sims, Harry Potter и Need for Speed.