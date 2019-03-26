Ереван, 26 марта, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Армения надеется, что в случае необходимости правоохранительные органы США окажут соответствующее содействие в вопросе возврата похищенных из страны преступным путем активов в рамках конкретных уголовных дел, сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян, во время встречи с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Армении Лин Трейси.

Dataxazutyun Артур Давтян

Генпрокурор подчеркнул, что борьба с коррупцией является приоритетом для правительства Армении. Для сохранения беспрецедентных темпов, зафиксированных в борьбе с коррупцией в течение прошлого года, благоприятную атмосферу создает общественное доверие к органам правопорядка.

Артур Давтян добавил, что одной из основных задач в борьбе с коррупцией является создание правомерных механизмов по возврату похищенных из страны преступным путем активов, выразив уверенность в том, что в случае необходимости правоохранительные органы США окажут соответствующее содействие в этом вопросе в рамках конкретных уголовных дел.

Давтян подробно представил послу инициативы прокуратуры Армении по обеспечению более высоких гарантий реализации нескольких основополагающих прав, установленных Европейской конвенцией по правам человека в рамках уголовного производства.

Посол Трейси выразила благодарность за прием и отметила, что взаимодействие между правоохранительными органами двух стран способствует повышению эффективности совместной борьбы с организованной преступностью, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями международного охвата. Она также выразила готовность содействовать усилиям генеральной прокуратуры в борьбе с коррупцией, в том числе посредством расширения сотрудничества с правоохранительными органами США.