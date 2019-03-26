Донецк, 26 марта, 2019, 23:24 — ИА Регнум. В ДНР завершено изготовление «Ордена Иуды», предназначенного для президента Украины Петра Порошенко, сообщает 26 марта пресс-служба общественного движения «Донецкая Республика».

ИА Красная Весна Останки снарядов

«Высокая награда» весом 2,5 тонны представляет собой круглую медаль, отлитую из осколков украинских снарядов, прилетевших в города и посёлки Донбасса.

«Сей орден вручается достойному продолжателю дел предателя гетмана Ивана Мазепы Петру Порошенко, душегубу, извергу, вероотступнику. За особые заслуги в области предательства. За измену Родине!» — гласит надпись на «награде».

Сообщается, что награда будет поочередно находиться на различных контрольно-пропускных пунктах ДНР. Рядом с ней будет размещаться «Книга позора», в которой граждане могут записать свои пожелания «орденоносцу».