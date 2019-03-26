Нью-Йорк, США, 26 марта, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Аналитики нефтяного рынка прогнозируют повышение цены на нефть — после резкого сокращения экспорта из Венесуэлы многие ожидают «ужесточения» санкций против Ирана, 26 марта передает агентство Reuters.

Marco Cabazal BP

«Все больше внимания уделяется тому, что происходит в Венесуэле, — сообщает аналитик Tradition Energy Джин Макджиллиан. — Ужесточение санкций США в отношении Ирана создаст ещё более жесткую глобальную картину».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 26 марта нефть Brent преодолела $68 за баррель и приблизилась к максимумам с начала 2019 года.

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