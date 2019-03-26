Лондон, 26 марта, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли благодаря сокращениям поставок ОПЕК и «блэкауту» в Венесуэле, 26 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть Brent завершила торги на 52 цента выше стартовой цены, на уровне $67,73 за баррель. В ходе сессии «международный эталон» приблизился к годовому максимуму в $68,69 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 96 центов (1,7%), до $59,78 за баррель, что также близко к максимальным значениям 2019 года.

Читайте также: Нефть Brent превысила $68 за баррель