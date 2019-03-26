Вашингтон, 26 марта, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Власти США осуждают обстрелы территории Израиля из сектора Газа и приветствуют миротворческие усилия страны Ближнего Востока. Об этом сегодня, 26 марта, заявил на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Роберт Палладино.

Marion Doss Израиль и США

«Необходимо, чтобы нападения были прекращены полностью и на постоянной основе», — сказал Палладино.

Он также подчеркнул, что США приветствуют усилия региональных союзников, которые добиваются восстановления спокойствия и прекращения нападений на Израиль.

Напомним, что утром 25 марта с территории сектора Газа по Израилю была запущена ракета, которая взорвала частный жилой дом. Ранения получили семь человек, в том числе трое детей.

Израиль ответил целой серией ракетно-бомбовых ударов по территории сектора Газа.

Однако уже вечером 25 марта представитель ХАМАС заявил о взаимном прекращении огня при посредничестве Египта.