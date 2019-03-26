«Всё парализовано» — блэкаут остановил экспорт нефти из Венесуэлы
Каракас, 26 марта, 2019, 23:02 — ИА Регнум. В результате очередного крупного «блэкаута» экспорт нефти из ключевых портов Венесуэлы оказался заблокирован, 26 марта передает агентство Reuters.
Нефтяной танкер
«Нет электричества, все парализовано», — сообщил Reuters представитель профсоюза нефтяников Венесуэлы Хосе Бодас.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабное отключение электричества 26 марта затронуло 90% территории Венесуэлы.
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