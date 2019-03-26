Вашингтон, 26 марта, 2019, 22:59 — ИА Регнум. В течение ближайших пяти лет США заново отправят человека на Луну, заявил 26 марта вице-президент Майк Пенс в ходе выступления в штате Алабама.

Gage Skidmore Майк Пенс

По словам Пенса, на Луну отправится женщина-астронавт, которая должна стать первой представительницей прекрасного пола, ступившей на поверхность естественного спутника Земли.

«Первая женщина и следующий мужчина, ступившие на Луну, будут американскими астронавтами, прилетевшими на американской космической ракете, запущенной с американской территории», — заявил Пенс.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее Пенс объявил, что президент США определился с кандидатом на пост главы Космических войск.