Ереван, 26 марта, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Сборная Армении по футболу потерпела второе подряд поражение в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Матч со сборной Финляндией состоялся на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна в Еревана и закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Photolure Армения — Финляндия

Несмотря на то, что сборная Армении считалась фаворитом матча, армянские футболисты меньше владели мячом и нанесли меньше ударов в створ ворот соперника.

23 марта сборная Армении проиграла Боснии и Герцеговине в гостях со счетом 2:1. Таким образом, армянские футболисты занимают последнее место в турнирной таблице, даже несмотря на то, что провели больше всех матчей. Другие матчи группы J состоятся сегодня, 26 марта, поздно вечером.

Следующий матч подопечные Армена Гюльбудагянца проведут в Ереване 8 июня против сборной Лихтенштейна.