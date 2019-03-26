Дамаск, 26 марта, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Более десятка обстрелов устроили за сутки боевики, остающиеся в Идлибской зоне деэскалации, сообщил 26 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Виктор Купчишин.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Алеппо. Сирия

В частности, неоднократным обстрелам подверглись восемь населенных пунктов в провинции Алеппо и четыре поселения в провинции Хама.

О жертвах и пострадавших сообщений нет.

Начальник российского Центра призвал главарей боевиков прекратить нарушения режима прекращения огня и перейти к мирному урегулированию в районах, остающихся под их контролем.