Москва, 26 марта, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Престижной премии удостоены известный иллюстратор отечественной классики Борис Диодоров, директор московской школы «Класс-центр» Сергей Казарновский за реализацию концепции «Театр как основа гуманитарного образования» и один из классиков российской анимации, художник Франческа Ярбусова. Выступая на церемонии, глава государства отметил, что произведения для детей и юношества «должны помогать подрастающему поколению постигать жизнь, ее противоречия и сложности, учить отделять зерна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости».