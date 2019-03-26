Москва, 26 марта, 2019, 21:58 — ИА Регнум. 26 марта в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин наградил молодых деятелей культуры. Лауреатами престижной премии стали архитектор Николай Переслегин за вклад в развитие отечественной архитектуры и сохранение культурного наследия, художественный руководитель и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра дирижер Валентин Урюпин, театральный режиссер Сергей Чехов за творческое развитие традиций отечественной театральной школы. Выступая на церемонии, глава государства отметил, что «В России служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение нашего богатейшего культурного наследия».