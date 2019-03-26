Вашингтон, 26 марта, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США не смогла набрать необходимого числа голосов для преодоления вето, которое президент Дональд Трамп наложил на резолюцию об отмене чрезвычайного положения на южной границе, передаёт 26 марта Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Сообщается, что в ходе голосования выступающим за отмену режима ЧП представителям Демократической партии не хватило 38 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта обе палаты Конгресса проголосовали за отмену чрезвычайного положения на границе с Мексикой, однако глава Белого дома наложил вето на документ.

Чрезвычайное положение было введено Дональдом Трампом в феврале, после того как Конгресс не согласовал выделение из бюджета необходимых средств на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Особый режим позволяет главе государства перенаправить средства с военных и других счетов.