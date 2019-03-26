Москва, 26 марта, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщает 26 марта пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru

Обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, включая интеграционные проекты в рамках Евразийского экономического союза.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — указано в сообщении пресс-службы.

Кто из двух лидеров государств являлся инициатором разговора, не сообщается.