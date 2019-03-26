Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры
Москва, 26 марта, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщает 26 марта пресс-служба Кремля.
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Обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, включая интеграционные проекты в рамках Евразийского экономического союза.
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — указано в сообщении пресс-службы.
Кто из двух лидеров государств являлся инициатором разговора, не сообщается.