Москва, 26 марта, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Народный артист России, кинорежиссёр Сергей Соловьёв был экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщается 26 марта в Telegram-канале Mash.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Отмечается, что у Соловьёва началось внутреннее кровотечение из-за воспаления язвы желудка, в связи с чем ему была проведена экстренная операция.

В свою очередь, источник в окружении кинематографиста сообщил ТАСС, что в последнее время у 74-летнего Соловьёва было много перелётов, связанных с показами его фильмов, что привело к переутомлению.

«Сейчас он находится в больнице. Угрозы жизни, по словам врачей, нет. Его обследуют доктора», — сказал собеседник агентства.

Сергей Соловьёв — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и педагог. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В 1969 году начал работать на «Мосфильме». Создатель фильмов «Асса», «Чёрная роза — эмблема печати, красная роза — эмблема любви», «Дом под звёздным небом».