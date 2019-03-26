Иерусалим, 26 марта, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Израильская армия продолжает переброску дополнительных воинских контингентов к границе сектора Газа, несмотря на установившееся затишье и объявленное прекращение огня. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильская армия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 марта с территории сектора Газа по Израилю была выпущена ракета. Она взорвала жилой дом в центре Израиля, ранения получили семь человек, в том числе трое детей.

После этого израильские вооруженные силы нанесли массированные ракетно-бомбовые удары по объектам группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Затем представители ХАМАС заявили, что при посредничестве Египта удалось прекратить огонь. Сейчас в регионе затишье.

Однако израильское командование продолжает стягивать дополнительные силы к Газе.

Ранее начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави распорядился передислоцировать к границе с сектором Газа пехотную и бронетанковую бригады. Также Кохави утвердил дополнительный призыв резервистов и отменил ротацию ряда армейских батальонов, которая была запланирована на эту неделю.

Теперь к границе с Газой передислоцируется штаб пехотной бригады и артиллерийский батальон.

Ряд израильских политиков заявляет, что необходимо расширить операцию против ХАМАС и начать наземное вторжение.