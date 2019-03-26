Великий Новгород, 26 марта, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы администрации Великого Новгорода Сергей Назаров стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об уголовном преследовании экс-замглавы администрации города говорится в отчётом докладе начальника управления МВД России по Новгородской области Сергея Коломыцева, с которым он 27 марта выступит перед депутатами Новгородской областной думы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Уголовное дело в отношении Назарова по ч. 1 ст. 286 УК РФ было возбуждено ещё в августе 2018 года.

Следствие полагает, что Назаров превысил свои должностные полномочия при подписании документов о вводе в эксплуатацию объектов недвижимости и передаче прав собственности строительной организации земельных участков без проведения аукциона. Ущерб оценивается в сумму более 31 млн рублей.

Напомним, Сергей Назаров был заместителем мэра Великого Новгорода в 2014—2015 годах. На этом посту он курировал вопросы строительства, архитектуры и землеустройства.