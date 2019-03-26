Москва, 26 марта, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения ножевого ранения учащейся одной из школ на востоке Москвы. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

(сс) niekverlaan С ножом

По данным следствия, накануне в одну из городских больниц поступила несовершеннолетняя с ранением в области живота. Со слов пострадавшей, повреждение она получила в школе.

Сообщается, что девочке была оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы её жизни и здоровью нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее сегодня в Telegram-канале Life Shot появилась информация о том, что пострадавшая 15-летняя девочка обвинила в нападении одноклассницу. По её словам, инцидент произошёл в школьном туалете. При этом отмечалось, что руководство школы данную информацию опровергает.