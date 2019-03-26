Москва, 26 марта, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину было заблаговременно доложено о уголовном деле в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Михаил Абызов был задержан 26 марта сотрудниками Федеральной службы безопасности России по подозрению в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей.

Следственный комитет возбудил в отношении экс-министра уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Создание организованного преступного сообщества».

Должность министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов занимал с 2012 по 2018 год.