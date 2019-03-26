Воронеж, 26 марта, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Тренировки пеших расчетов и механизированных колонн — участников военного парада войск Воронежского гарнизона Западного военного округа в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. начались в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО 26 марта. Сам парад состоится 9 Мая на площади Ленина в Воронеже.

Емельянова Зоя ИА REGNUM 9 Мая 2017 года в Воронеже

Первые тренировки участников парада в Воронеже состоялись на учебном аэродроме Военно-воздушной академии «Балтимор». Пешие расчеты и механизированная колонна будут проводить раздельные тренировки до середины апреля. Первая сводная тренировка на площади Ленина всего парадного расчета, по традиции, состоится в конце апреля.

В общей сложности в параде примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих: батальонные и ротные коробки штаба общевойсковой армии ЗВО, авиационного соединения ВВС и ПВО, Военно-воздушной академии, соединений и воинских частей гарнизона, военных учебных заведений, силовых структур, а также парадные расчеты юнармейского движения Воронежского гарнизона и воспитанники суворовских училищ. В состав механизированной колонны войдет 85 единиц современного вооружения и военной техники. Впервые воронежцам покажут танки Т-72Б3, модернизированные самоходные гаубицы МСТА-СМ2, зенитные ракетные комплексы «ОСА-АКМ», реактивные системы залпового огня «Ураган» и специальные бронемашины разведки «Рысь».

Как отмечает ИА REGNUM, парад военной техники на площади Ленина в Воронеже 9 Мая в последние годы стал традиционным: сам парад, а также репетиции собирают десятки тысяч зрителей.