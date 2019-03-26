Киев, 26 марта, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Следующее заседание суда по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского назначено на 4 апреля. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Доманский.

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Ранее сегодня Подольский суд Киева продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста на срок до 24 мая, удовлетворив тем самым ходатайство прокурора.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Украинские власти обвиняют журналиста в государственной измене.