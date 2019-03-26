Москва, 26 марта, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Задержанный сегодня, 26 марта, в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов был специально выманен из-за границы, чтобы его можно было оперативно задержать. Об этом сегодня сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Contact.ee Мышеловка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня СК возбудил уголовное дело в отношении Абызова. Экс-министр обвиняется сразу по двум статьям — «мошенничество в особо крупном размере» и «создание организованного преступного сообщества». По данным следствия, Абызов создал ОПГ, с помощью которого похитил порядка 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

Напомним, что Абызов с 2012 года по 2018 год был министром по делам Открытого правительства РФ в первом правительстве Дмитрия Медведева. В состав второго правительства Медведева он не попал, так как его должность была упразднена. В конце 2018 года Абызов уехал в Италию. Также он периодически проживал в США.

Оперативники смогли выманить Абызова в Россию, после чего сотрудники ФСБ задержали его в Москве.