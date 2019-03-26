Бухарест, 26 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Полиция Румынии обнаружила тонну кокаина в дельте Дуная, 26 марта передает агентство Associated Press.

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По информации властей, наркотик находился в лодке, которая перевернулась во время транспортировки.

Стоимость выловленного из реки кокаина оценивается в 300 млн евро. По делу о контрабанде кокаина задержаны двое граждан Сербии.

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