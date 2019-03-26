Москва, 26 марта, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу». Соответствующее заявление сделала сегодня, 26 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Ранее ОАГ выступила категорически против присутствия российских военных на территории Венесуэлы. Известно, что ОАГ признает американскую марионетку, спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента Боливарианской Республики. В связи с этим ОАГ считает, что российские военные якобы «незаконно проникли» на территорию Венесуэлы, так как не получили на это разрешение от Национальной ассамблеи, как того требует конституция.

Захарова заявила, что в Москве не удивлены таким политически ангажированным заявлением ОАГ, так как известно, на чьей стороне находится данная организация.

Что касается присутствия российских военных специалистов в Венесуэле, то они находятся там в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, которое было подписано ещё в 2001 году. Это соглашение было ратифицировано обеими сторонами, и в связи с этим одобрение национальной ассамблеи Венесуэлы нахождения российских военных специалистов на территории республики не требуется, подчеркнула Захарова.

Напомним, что нешуточный переполох в Новом Свете вызвал прилёт двух российских военно-транспортных самолетов в Каракас. На этих самолетах прилетели 99 российских военных, а также прибыло 35 тонн груза.