Липецк, 26 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Липецкий областной совет депутатов не имеет отношения к анонимному телеграм-каналу «Облсовет48». Об этом 26 марта заявила пресс-служба облсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Анонимный канал «Облсовет48» был создан в Telegram 24 марта. Авторы канала сообщили, что будут публиковать «только официальные сведения и проверенную информацию о работе законодательного органа Липецкой области». Однако пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов ответила, что не имеет отношения к анонимному каналу, добавив, что в нём размещается «как достоверная, так и недостоверная информация».

Пресс-служба облсовета напомнила все свои ссылки в соцсетях — в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram — и подчеркнула, что публикует новости только в них и на официальном сайте.