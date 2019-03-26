Иваново, 26 марта, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на мэра города Иваново Владимира Шарыпова арестован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 26 марта.

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В совершении преступления подозревается 31-летний уроженец Ярославля. Нападение было совершено еще в середине февраля, о задержании подозреваемого стало известно сегодня, 26 марта.

Отметим, что изначально уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве. СУ СКР по региону сегодня сообщил о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, изъято орудие преступления — бейсбольная бита, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова произошло вечером 14 февраля возле его дома: неизвестный накинулся на чиновника с битой, но получил отпор. Шарыпов не только отбился от нападавшего, но и попытался его задержать, правда, преступнику удалось скрыться.