Киев, 26 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко потратил на свою предвыборную кампанию больше остальных кандидатов. Об этом 26 марта сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на промежуточные данные ЦИК Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты в президенты Украины

Как уточняется, по состоянию на 18 марта затраты Петра Порошенко на избирательную компанию составили 407,8 млн гривен (более 971 млн рублей). Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потратила 163,7 млн гривен (около 390 млн рублей), актёр и шоумен Владимир Зеленский — 86,4 млн гривен (около 206 млн рублей).

Затраты на президентскую кампанию кандидата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула составили 111,4 млн гривен, экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 101,4 млн гривен, выдвиженца от «Оппозиционной платформы — За життя» Юрия Бойко — 46,6 млн гривен.

Напомним, выборы президента Украины намечены на предстоящее воскресенье, 31 марта. Всего на пост главы государства претендуют 39 кандидатов.