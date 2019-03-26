Париж, 26 марта, 2019, 19:54 — ИА Регнум. По информации Международного энергетического агентства (МЭА), протесты в Алжире не оказали существенного влияния на экспорт нефти из африканской страны, 26 марта передает агентство Reuters.

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«Пока нет никаких признаков того, что фактическое производство и экспорт как-то пострадали», — заявил журналистам представитель МЭА Нил Аткинсон.

Тем не менее МЭА обещает «наблюдать за ситуацией» в Алжире, протесты в котором продолжаются уже более месяца.

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