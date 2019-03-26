Киев, 26 марта, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Реакция «Нафтогаза Украины» после того, как была вскрыта схема «Дюссельдорф+» и прозвучало предложение «Газпрома» о снижении цены на газ для украинских потребителей, — это типичная манипуляция, которая по факту стала признанием того, что еврореформаторы продают украинцам газ по астрономически завышенным ценам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом идет речь в заявлении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, обнародованном сегодня, 26 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик отметил, что переговоры представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о прямых поставках газа из РФ на Украину и, как следствие, существенном снижении цены, вызвали «истерическую панику» в «Нафтогазе».

"НАК «Нафтогаз Украины» — тот самый «непрозрачный монстр», который, как признавал еще экс-премьер Яценюк в далеком 2014-м, «контролирует огромные потоки наличности», — сегодня, спустя пять лет еврореформ, продолжает грабить украинский народ. Скажу больше, все эти псевдореформы в энергетическом секторе как раз и были нужны власти для реализации коррупционных схем с поставками так называемого европейского газа. Реакция «Нафтогаза» после того, как была вскрыта схема «Дюссельдорф+» и прозвучало предложение «Газпрома» о снижении цены на газ для украинских потребителей, не заставила себя ждать. Однако заявление «Нафтогаза», которое, по сути, является типичной манипуляцией, по факту стало признанием того, что еврореформаторы продают украинцам газ по астрономически завышенным ценам», — констатировал Медведчук.

Чтобы пресечь дальнейшие манипуляции и спекуляции на корню, политик расставил точки над «і».

"Для деятелей от «Нафтогаза», зарабатывающих миллионы на непрозрачных тарифах, еще раз процитирую слова господина Миллера: «По новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен». Когда руководитель «Газпрома» Алексей Миллер говорит о снижении цены газа на четверть, то речь идет о той цене, которая есть на рынке сегодня. И если, как заявляет «Нафтогаз», он покупал газ в феврале или в марте по $226 за тысячу кубометров (а собирается — по $217), то речь идет о снижении от цены рынка, которая существует сегодня на международных хабах. То есть от той цены, которая образуется в зависимости от стоимости Brent», — пояснил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Политик напомнил, что цена на газ формируется в зависимости от стоимости нефти Brent.

«Если бы «Нафтогаз» в прошлом году закупал газ не через коррупционную схему с европейскими операторами, а напрямую в РФ, согласно действующему до 1 января 2020 года контракту, то стоил бы он $240−260 за тысячу кубометров», — добавил Медведчук.

По информации оппозиционного политика, в среднем за год Украина закупала газ по $300 за тысячу кубометров (в ноябре — декабре 2018 года, например, по $339, а в январе 2019-го — по $318). При этом дельцы от «Нафтогаза» под видом европейского газа продавали украинцам газ российский, а за газовые аферы еврореформаторов расплачивались рядовые граждане, обратил внимание он.

«Нафтогаз» стал инструментом по выкачиванию денег из народа: тарифы и астрономические суммы в платежках за газ, горячую воду и отопление позволили «непрозрачному монстру» получать сверхприбыли. Поэтому сегодняшние спекуляции «Нафтогаза» и своры приближенных к нему преследуют единственную цель: ввести в заблуждение людей, чтобы продолжить политику тарифного геноцида, политику грабежа и воровства. Представители этого «непрозрачного монстра» делают вид, что не понимают сути предложений, прозвучавших на переговорах в Москве, и привычно крутят цифрами, как цыган солнцем», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик отметил, что переговоры представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» о снижении цены на газ на 25% для населения как конечного потребителя — как раз и являются главной целью встречи в Москве.

«Эти переговоры продемонстрировали, чего можно добиться, если вести переговоры в интересах людей, а не чиновников «Нафтогаза» и бизнесменов от власти, которые зарабатывают на обнищании миллионов граждан. Мы не позволим «партии войны и воровства» грабить народ. Мы защитим интересы украинских граждан», — резюмировал председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что 22 марта Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве. Стороны, в частности, обсуждали восстановление экономических связей с Россией, сотрудничество в газовой отрасли и прямые контракты по поставкам газа. По итогам переговоров было заявлено, что если с 1 января 2020 года будет заключен новый контракт о поставках газа напрямую из РФ, то снижение цены может иметь место минимум на 25%. В ответ в «Нафтогазе» заявили, что якобы со скидкой российский газ всё равно обойдется Украине дороже, чем тот, который компания покупает у посредников ЕС.