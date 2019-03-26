Кабул, 26 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Афганистана отзывает своего посла в Исламабаде для консультаций в связи с заявлением премьер-министра Пакистана Имрана Хана, которое Кабул счел вмешательством во внутренние афганские дела. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба МИД Афганистана.

Jana Кабул

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Имран Хан заявил, что афганское правительство в Кабуле якобы создает препятствия для мирных переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и посоветовал создать в Афганистане «временные формы власти» для выхода из тупика.

В МИД Афганистана заявили, что официальный Кабул решительно возражает против «недавних необдуманных заявлений пакистанского премьера относительно мирного процесса и создания переходного правительства». Также в МИД Афганистана был вызван посол Пакистана в Кабуле.