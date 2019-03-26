Берлин, 26 марта, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Германская оружейная компания Heckler & Koch не ведет переговоров с Нацполицией Украины о поставках оружия, заявил 26 марта представитель компании Флориан Бокерманн газете Deutsche Welle.

Williamthewolf Пистолет Heckler & Koch

По словам Флориана Бокерманна, компания Heckler & Koch соблюдает «стратегию зеленых стран», согласно которой поставки оружия осуществляются странам Евросоюза, членам НАТО и государствам, входящим в сферу интересов правительства ФРГ по вопросам безопасности.

Украина не принадлежит ни к одной из этих групп, и переговоры о продаже оружия фактически невозможны, подчеркнул представитель компании Heckler & Koch.

Напомним, 25 марта руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев в интервью украинским СМИ заявил о планах заменить советское табельное оружие и автоматы Калашникова на европейские образцы, в частности пистолеты-пулеметы MP5 Heckler & Koch.