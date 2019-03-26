Киев, 26 марта, 2019, 19:38 — ИА Регнум.

Михаил Сажин. Вид на Киев. 1840-е

Со 2 апреля в Верховной раде могут создать новую парламентскую коалицию. Об этом 26 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук.

«В случае если провластный кандидат не попадет во второй тур, а я думаю, так и будет, тогда они примут решение, что им делать дальше. Боюсь, что тогда будет поздно, потому что процессы, которые уже начались в Раде по развалу коалиции, демонстрируют, что со 2 апреля в Раде может быть абсолютно другая конфигурация… После избрания президента начнутся консультации относительно формирования большинства, которое будет сотрудничать с будущим президентом. Действующий президент и премьер захотят получить существующее большинство. Вряд ли им это удастся», — сказал Мосийчук.

Он считает, что после завершения президентских выборов парламент быстро примет закон о защите украинского языка и приступит к рассмотрению важных для страны законов.

«Парламент будет находиться в хаосе до инаугурации нового президента, или все-таки удастся сформировать хоть и не юридическое, но практическое большинство для принятия важнейших законопроектов. В частности, это законопроекты о криминализации ответственности за фальсификацию лекарств, за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это также целый пакет законопроектов, который должен изменить медицинскую реформу, пакет промышленных законопроектов. Есть огромный багаж… Языковой закон могут быстро рассмотреть и принять. Рада заработает в совсем другом режиме и будет рассматривать серьезные законопроекты и законодательные наработки», — добавил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года в парламенте Украины действует коалиция между фракциями «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». При этом ситуативную поддержку законопроектам оказывают внефракционные депутаты, депутаты от фракций «Радикальная партия» и «Оппозиционный блок».