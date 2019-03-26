Тамбов, 26 марта, 2019, 19:33 — ИА Регнум. В Тамбовской области на реализацию национального проекта «Культура» до 2024 года запланировано финансирование в размере 1,4 млрд рублей, в том числе 200 млн рублей — на 2019 год, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбове прошла итоговая коллегия управления культуры и архивного дела области

В Тамбове прошло итоговое заседание коллегии управления культуры и архивного дела области. Региональная политика в этой сфере направлена на сохранение и развитие культурного наследия, приобщение каждого жителя к ценностям искусства. В результате по итогам 2018 года посещаемость учреждений культуры выросла на 7%. В регионе прошло более 173 тыс. художественно-творческих, научных, информационных, просветительских мероприятий, на которых побывали 12,2 млн человек.

Планомерная работа по развитию всех направлений отрасли вновь позволила Тамбовской области стать лучшей в стране по темпам развития культуры. Региональные власти отмечают, что 2018 год стал для отрасли очень насыщенным, продуктивным, полным интересных, ярких мероприятий и важных событий. Так, школы искусств впервые за долгое время получили новые музыкальные инструменты, в населенных пунктах открылись современные кинотеатры, в каждом муниципальном образовании проходят интересные событийные мероприятия, турпоток ежегодно увеличивается в среднем на 6 процентов. Растёт охват детей художественным образованием. Сегодня 18,8 тыс. детей осваивают дополнительные программы в области искусств.

В рамках реализации всероссийского проекта «Культура малой Родины» в 2018 году удалось отремонтировать восемь районных домов культуры, ещё в 15 — укрепить материально-техническую базу. Состоялись два долгожданных события — торжественно открыты дома культуры в селе Ивановка Уваровского района и в поселке Первомайский.

В области сформирована система материальной поддержки и стимулирования деятельности учреждений отрасли культуры и их работников. В прошлом году 100 лучших работников и 9 молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в сельской местности, получили единовременные денежные выплаты на общую сумму 5,3 млн рублей, а 14 лучших учреждений отрасли — денежные поощрения на общую сумму 1,4 млн рублей. 10 театральных и концертных исполнительских коллективов получили областные гранты на реализацию творческих проектов в общем размере 34,2 млн рублей.

Приоритетным направлением на ближайшие годы станет реализация в регионе национального проекта «Культура». Он рассчитан на период до 2024 года и включает в себя три основных блока: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Напомним, президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что «национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и посёлках страны».

"Участие в нацпроекте позволит не только вывести нашу отрасль на новый уровень, но и все последние достижения сделать доступными каждому — независимо от того, проживает человек в городской или сельской местности. В первую очередь федеральные средства пойдут на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, а также на обновление инфраструктуры культурно-досуговых организаций области», — отметил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

Уже известно, что на реализацию нацпроекта в Тамбовской области запланировано финансирование в размере 1,4 млрд рублей, в том числе 200 млн рублей — на 2019 год.