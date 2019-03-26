Киев, 26 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Телеканал «1+1», который принадлежит украинскому беглому олигарху Игорю Коломойскому, распространяет фейки о президенте Петре Порошенко, рассчитывая снизить его рейтинг. Об этом 26 марта в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Виктор Уколов, комментируя информацию о том, что Порошенко якобы организовал убийство своего родного брата Михаила.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

«У собственника телеканала «1+1» Игоря Коломойского есть определенные политические симпатии, которые он озвучивал. Он говорил, что будет поддерживать любого кандидата, кроме Петра Порошенко. Поэтому его канал в последние недели избирательной кампании начинает распространять недостоверную и лживую информацию, рассчитывая, что это повлияет на выбор людей, а кандидат в президенты не успеет её опровергнуть, потому что судебный процесс не может так быстро пройти», — пояснил Уколов.

Он считает, что лживая информация о Порошенко может вызвать сочувствие у украинского избирателя.

«Они рассчитывают выиграть в краткосрочной перспективе, что это заберет какой-то процент поддержки у Петра Порошенко. Наоборот, это вызовет сочувствие Петру Алексеевичу со стороны избирателей, потому что так нагло лгать о его брате, о его семье могут только враги Украины. Этот миф был запущен еще в 2014 году российской пропагандой… К большому моему сожалению, ведущий украинский телеканал повторяет российскую пропаганду с политической целью, позор», — сказал Уколов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что президент Порошенко подаст в суд на телеканал «1+1» за «систематическое распространение дезинформации».

«Петр Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента», — отметил Герасимов.

По его словам, «Плюсы» распространяют фейки и штампы, продуцируемые российскими телеканалами.

«Не каждый журналист участвует в выполнении грязных заказов Коломойского. Но естественно, что редакционная политика топ-менеджмента канала бросает тень, как это ни прискорбно, на весь коллектив», — сказал Герасимов.

Напомним, 23 марта телеканал «1+1» выпустил в эфир программу «Украинские сенсации», в которой рассказали, что Порошенко якобы организовал убийство своего родного брата Михаила.