Дублин, 26 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Выход Великобритании из ЕС без соглашения вызовет резкий рост безработицы в Ирландии, 26 марта передает агентство Reuters.

Tysonsmith Ирландия

Согласно правительственному докладу, в случае «жесткого Brexit» безработица в Ирландии может возрасти на 3,4%, страна может потерять до 80 000 рабочих мест.

В случае согласованного выхода Великобритании из Евросоюза Ирландия потеряет 45 000 или 1,8% рабочих мест.

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