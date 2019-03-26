Рыбинск, Ярославская область, 26 марта, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил готовность Ярославской области к паводку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Евгений Зиничев провел смотр сил и средств областного управления МЧС. Встреча прошла в городе Рыбинск. В случае чрезвычайной ситуации к ее ликвидации будет привлечено более 8,5 тысячи человек и порядка 2 тысяч единиц техники со всего региона.

Yarregion.ru Глава МЧС тестирует новый вездеход

«Нужно моделировать паводковую обстановку и ее развитие по наихудшему сценарию. На основе получаемой информации своевременно принимать необходимые меры по пропуску паводковых вод. При необходимости организовывать дополнительные проверки состояния всех противопаводковых сооружений, а также социально значимых объектов», — заявил министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев в ходе специального совещания, которое прошло на территории Рыбинской ГЭС.

Также Евгений Зиничев побывал на выставке техники ярославских предприятий. Министр лично протестировал вездеход Sherp, прокатившись на нем по Волге и рядом с ней. Данный аппарат планируют выпускать в городе Тутаев Ярославской области. Серийный запуск 10-колесного вездехода грузоподъемностью 3 тонны планируется на 2020 год. Данный вид техники способен преодолевать препятствия высотой почти в метр, двигаться по льду и по воде.