Каракас, 26 марта, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Отключение электроэнергии, произошедшее в понедельник в столице и ряде регионов Венесуэлы, является очередной попыткой дестабилизировать страну, заявил 26 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

Eneas de Troya Николас Мадуро

«Враги нашей родины продолжают попытки дестабилизировать страну. Я заверяю, что каждая такая акция ненависти против нашей родины приведет к еще большему сплочению, сознательности и мобилизованности. Мы победим», — написал Мадуро.

Напомним, вечером 25 марта в 16 штатах Венесуэлы и ряде районов ее столицы Каракаса произошло отключение электроснабжения. Позже власти страны сообщили о кибератаке на ГЭС «Эль-Гури», возложив ответственность за нее на США.