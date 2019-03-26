Киев, 26 марта, 2019, 19:21 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины будет создана новая коалиция в случае победы на президентских выборах лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко или шоумена Владимира Зеленского. Об этом 26 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Загид Краснов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

«Если президентом останется Порошенко, я не вижу оснований для того, чтобы в стране что-то изменилось… Если президентом останется Порошенко, коалиция возобновится. Если будет новый президент, он захочет иметь большинство в Верховной раде. Ему нужно работать над своими обещаниями, он захочет получить в парламенте свою серьезную фракцию… Если будет Тимошенко или Зеленский, то будут другие формации коалиции», — сказал Краснов.

По его словам, действующий президент Порошенко «узурпировал власть», якобы взяв под контроль правительство и парламент.

«Если у нас парламентско-президентская республика, то президентские выборы в стране не должны как-то влиять на экономическое развитие страны. Экономический блок правительства выбирается и назначается именно Верховной радой. Сегодня не выборы ВР. Верховная рада может распускать. К большому сожалению, у нас узурпация власти со стороны президента Украины, поэтому работа правительства зависит от президента. Идет узурпация власти президентом в Верховной раде. В Верховной раде коалиция большинства — это президентская коалиция. Но так не должно быть. По закону президент должен отвечать за внешнюю политику, за безопасность страны, за оборону. За экономической политикой должны следить Верховная рада и Кабинет министров, который формирует парламент», — добавил Краснов.

Эксперт также считает, что Украина станет правовым и демократическим государством, «когда генеральный прокурор не будет подчиняться президенту».

«Когда генпрокурор будет от оппозиции или нейтральным. Тогда в Раде большинство будет объединяться не вокруг президента, а вокруг какой-то идеи или программы», — подытожил Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине все авторитетные социологические службы, в частности Киевский международный институт социологии, Центр им. Разумкова, соцгруппа «Рейтинг», подтверждают первую строчку рейтинга Зеленского в президентской гонке.

Так, согласно последнему опросу соцгруппы «Рейтинг», который проводился с 9 по 15 марта, Зеленского поддерживают 24,9% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Вторую позицию рейтинга занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (18,8%), третью — президент Петр Порошенко (17,4%). За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 9,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — до 6%.

После объединения Александра Вилкула с Евгением Мураевым рейтинг Александра Вилкула вырос очень незначительно. Если в начале марта, по данным опроса «Рейтинга», у обоих было по 2,7% (от определившихся), то сейчас Вилкул набирает 3,5%.

При этом во втором туре Зеленский побеждает и Порошенко (39% против 19%), и Тимошенко (35% против 22%), и Гриценко (34% против 26%). Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны. Тимошенко и Порошенко — в центре и на западе, Гриценко — на западе, а Ю. Бойко — на востоке страны. Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, среди молодежи и людей среднего возраста, в основном его поддерживают мужчины. Тимошенко — в селах и среди старших избирателей, ее в основном поддерживают женщины.