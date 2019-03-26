Пекин, 26 марта, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi продемонстрировала работу нового сверхбыстрого зарядного устройства Super Charge Turbo. Соответствующий видеоролик опубликовал 26 марта в социальной сети Weibo вице-президент компании Лу Вейбинг.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Мощность зарядного устройства составляет 100 Вт. На видеоролике видно, как при помощи Super Charge Turbo смартфон с аккумулятором 4000 мА·ч заряжается от 0% до 100% за 17 минут. При этом за первые семь минут аккумулятор устройства оказывается заряжен уже наполовину.

В видео не приводится подробностей о том, какие смартфоны будут оснащены новой зарядкой. Остаётся неясно, будут ли поддерживать данную технологию уже выпущенные устройства Xiaomi. Дату релиза новинки в компании пока также не раскрывают.