Москва, 26 марта, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Обращение по поводу программ фундаментальных исследований

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Наука

Президенту РАН академику Сергееву А. М.

Министру НВО РФ Котюкову М. М.

Уважаемый Александр Михайлович, Уважаемый Михаил Михайлович,

Клуб 1-го июля выражает свое глубокую озабоченность в связи с отсутствием финансирования Программ фундаментальных исследований Президиума РАН в 2019 году, несмотря на достигнутое соглашение между Министерством науки и высшего образования РФ и Президиумом РАН по Программам на 2018−2020 годы. Если в 2018 году эти программы финансировались министерством, то в этом году по непонятным нам причинам финансирование не осуществляется, хотя деньги на эти цели предусмотрены в бюджете 2019 года. Хотелось бы напомнить, что эти программы, открытые в 2000 году, давно доказали свою эффективность. Они с самого начала были междисциплинарными и объединяли институты РАН Европейской части РФ, региональных отделений РАН — Сибирского, Уральского и Дальневосточного, а также ряда университетов РФ. Каждая из программ ПРАН несла на себе очень важную координирующую функцию в каждой отдельной области знаний. Существенно также, что программы Президиума РАН являются практически единственным источником бюджетных средств, которые можно расходовать институтам РАН как на закупки, необходимые для проведения научной работы, так и на командировки для участия в различных научных конференциях. В декабре прошлого года по настоянию министерства произошло укрупнение многих программ, что должно было привести к дальнейшему усилению их координирующих функций и междисциплинарности. Дальнейшее укрупнение, очевидно, требует значительного роста общего финансирования, направляемого на научные исследования в РАН — что в любом случае является давно назревшим решением.

Причины отсутствия финансирования программ, как нам кажется, объясняются отсутствием взаимопонимания между МНВО РФ и Президиумом РАН. Мы считаем, что выполнение ранее принятых обязательств должно быть основой нормального функционирования российской науки, в частности, академической науки. Предстоящее общее собрание РАН (если к этому времени положение не изменится) представляется нам удобным поводом поднять этот вопрос выступающим по вопросам №2 и №3 повестки собрания, а также приглашенным руководителям Министерства науки и образования. Хотелось бы услышать их оценку и анализ причин остановки финансирования программ Президиума РАН и возможных последствий столь неординарных действий как неисполнение уже принятого и распределенного бюджета.

Клуб 1-го июля