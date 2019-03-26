Почему не финансируются фундаментальные исследования при профиците бюджета?
Москва, 26 марта, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Обращение по поводу программ фундаментальных исследований
Президенту РАН академику Сергееву А. М.
Министру НВО РФ Котюкову М. М.
Уважаемый Александр Михайлович, Уважаемый Михаил Михайлович,
Клуб 1-го июля выражает свое глубокую озабоченность в связи с отсутствием финансирования Программ фундаментальных исследований Президиума РАН в 2019 году, несмотря на достигнутое соглашение между Министерством науки и высшего образования РФ и Президиумом РАН по Программам на 2018−2020 годы. Если в 2018 году эти программы финансировались министерством, то в этом году по непонятным нам причинам финансирование не осуществляется, хотя деньги на эти цели предусмотрены в бюджете 2019 года. Хотелось бы напомнить, что эти программы, открытые в 2000 году, давно доказали свою эффективность. Они с самого начала были междисциплинарными и объединяли институты РАН Европейской части РФ, региональных отделений РАН — Сибирского, Уральского и Дальневосточного, а также ряда университетов РФ. Каждая из программ ПРАН несла на себе очень важную координирующую функцию в каждой отдельной области знаний. Существенно также, что программы Президиума РАН являются практически единственным источником бюджетных средств, которые можно расходовать институтам РАН как на закупки, необходимые для проведения научной работы, так и на командировки для участия в различных научных конференциях. В декабре прошлого года по настоянию министерства произошло укрупнение многих программ, что должно было привести к дальнейшему усилению их координирующих функций и междисциплинарности. Дальнейшее укрупнение, очевидно, требует значительного роста общего финансирования, направляемого на научные исследования в РАН — что в любом случае является давно назревшим решением.
Причины отсутствия финансирования программ, как нам кажется, объясняются отсутствием взаимопонимания между МНВО РФ и Президиумом РАН. Мы считаем, что выполнение ранее принятых обязательств должно быть основой нормального функционирования российской науки, в частности, академической науки. Предстоящее общее собрание РАН (если к этому времени положение не изменится) представляется нам удобным поводом поднять этот вопрос выступающим по вопросам №2 и №3 повестки собрания, а также приглашенным руководителям Министерства науки и образования. Хотелось бы услышать их оценку и анализ причин остановки финансирования программ Президиума РАН и возможных последствий столь неординарных действий как неисполнение уже принятого и распределенного бюджета.
Клуб 1-го июля