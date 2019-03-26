Москва, 26 марта, 2019, 19:21 — ИА Регнум. В 2019 году на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» планируют раздать гранты для реализации самых перспективных проектов в объёме до 300 млн рублей. Об этом 26 марта объявил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», продюсер форума Сергей Першин, в ходе презентации предстоящего культурно-массового мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида»

Форум пройдет уже в пятый раз и объединит творческую молодёжь со всех регионов страны. Впервые в его истории в рамках проекта состоится творческий фестиваль, на который планируют привлечь десятки тысяч людей: поэтов, писателей, художников, архитекторов, музыкантов. Причём в этом году форум пройдёт на новой площадке неподалёку от города Судак в Крыму. Культурно-массовое мероприятие разделено на три этапа, которые пройдут с 11 мая по 5 октября. Со временем организаторы планируют перевести проект на круглогодичный режим. Для этого в Крыму планируют возвести образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», который призван стать творческой мастерской для участников проекта.

«Таврида» сделана руками молодых, самых талантливых ребят со всей страны. Это очень амбициозная задача, но я уверена, что с такой командой мы справимся. Благодаря переезду в новый дом, в одно из самых красивых мест в Крыму — в Солнечную долину, рядом с Судаком, мы переходим на круглогодичную работу. В этом году форум будет идти полгода и впервые прервется на несколько дней для большого арт-фестиваля. Мы уверены, что ожидания участников фестиваля будут реализованы. В октябре, по завершении форума мы приступаем к большому строительству, и к 2022 году «Таврида» получит большой творческий центр, который станет вторым домом для всей творческой молодежи страны», — рассказала руководитель ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Ксения Разуваева.

В ходе первого этапа форума с мая по июнь молодые деятели искусства и культуры смогут реализовать свои творческие и дизайнерские идеи. Именно на основании их проектов будет благоустроена территории и форума, и фестиваля.

«Первый этап — прикладные смены, которые для нас важны. Вместе с нами ребята будут развивать новую территорию. Мы планируем 7 больших арт-объектов, которые будут находиться под Судаком, где пройдет фестиваль. Мы надеемся, что это ядро обрастет и станет сердцем Крыма. Мы не просто проведём конкурс. В рамках этой смены мы сформируем молодежный проектный офис, который будет работать над развитием «Тавриды», — рассказал Першин.

Со второй половины июня по август пройдёт второй этап форума, в ходе которого мероприятия смогут посетить шесть смен музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей, архитекторов, художников, стендап-комиков, блогеров, рэп-исполнителей, артистов, режиссеров и других молодых деятелей культуры.

«На втором этапе состоятся шесть образовательных смен — это та «Таврида», которую вы знаете. Стартуем со смены, которая называется «Год театра». Следующая смена — «Народная смена», где будет яркая, пестрая аудитория, которая представляет всю страну — от народов Севера до народов Кавказа. Следующая смена должна объединить деятелей искусства, реставраторов. Смена, которая вызвала наибольшая интерес у журналистской аудитории, это «Рэп-смена». Еще одна новая смена — «Видеоконтент-смена». На ней соберем различных производителей контента. И завершает шестерку больших образовательных смен, смена, которая созрела, — «Камеди-смена», — отметил Першин.

Кроме того, впервые в рамках проекта состоится творческий фестиваль «Таврида — ARTRUSSIA», в котором примут участие десятки тысяч человек. По задумке организаторов этот фестиваль должен стать не традиционным «опэн-эйром», а новой творческой «арт-меккой».

"Фестиваль пройдет с 23 по 26 августа. Мы ставим перед собой амбициозные задачи. Проектная мощность площадки — 30 тысяч человек. Уникальная история форума «Таврида» не могла остаться нами не замечена, и мы надеемся, что бывшие участники форумов прошлых лет станут ядром этого фестиваля. Мы собираем на этой площадке творческие сообщества, участников прошлых лет, представителей различных креативных индустрий, который мы планируется объединить», — сообщил продюсер форума.

Третий, заключительный, этап форума пройдет с 10 сентября по 5 октября 2019 года. В рамках него состоятся три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков. На завершающей смене планируется проведение XIX Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Заключительный этап пройдет в новом для Тавриды формате свободного творчества и самоорганизации участников.

Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» в ходе выступления на презентации отметил, что в этом году в рамках форума планируется реализовать рекордный объем грантов, при помощи которых участники форума смогут воплотить в жизнь свои проекты.

«Цифры могут обескуражить вас, но это реальность. Грантовый фонд конкурса молодежных инициатив составит 300 млн рублей, и все эти деньги мы попробуем раздать на «Тавриде», — сообщил Першин.

Амбициозные задачи, которые ставят перед собой и организаторы и участники «Тавриды», как нельзя лучше способствуют творческому развитию молодежи, считает начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«То, что мы берем на себя повышенные обязательства, — это здорово. Но это поможет привлечь не только новых, но и старых участников. Задача каждого — внести своё участие, чтобы количество людей, которые могут пройти через наши тренинги, образовательные программы, увеличивалось и чтобы люди знали, что у нас в стране есть конкурентоспособное молодёжное движение», — рассказал Новиков.

В свою очередь продюсер форума Сергей Першин, добавил, что «Таврида» постепенно становится не просто ежегодным мероприятием, а постоянной площадкой для реализации творческих идей молодежи со всей страны.

«В Крыму появляется настоящий арт-кластер, и он заработает уже в 2019 году. Пятый форум отличается от предыдущих тем, что он будет длиться полгода, в предыдущие — работали полтора-два месяца. Также будет запущен фестиваль, который проводится на основе тех идей и предложений, которые были озвучены участниками «Тавриды» в предыдущие годы. Мы ждем творцов, которые объединятся на этой площадке и которые без всяких команд и поручений начнут продуцировать что-то, и мы надеемся, что из этого места, как из мекки новой российской культуры вырастут имена, которые покорят весь мир», — сообщил Першин.

Главным же итогом мероприятия, по мнению Першина, станет не только предоставление грантов на реализацию проектов молодых специалистов, но и обмен опытом между творческой молодежью России.

«Конечная цель проекта — предоставить максимум возможностей для реализации наших участников, целевой аудитории. Мы готовы попробовать раздать всем, кто достоин, гранты Федерального агентства по делам молодежи в сумме до 300 млн рублей. И таких задач, связанных с возможностями, очень много. Есть еще и вещи, связанные с атмосферой нашей площадки, — «найти своих». Личная коммуникация, живое общение людей, в которых рождаются волшебные творческие инициативы, на нашей площадке присутствуют, и этого не отнять», — рассказал Першин.

Отметим, что форум «Таврида» проводят с 2015 года. За это время участниками форума стали более 12 000 человек из 85 регионов, спикерами — около 1500 почетных гостей и экспертов. В рамках конкурса проектов молодым специалистам было выдано более 70 млн рублей грантов.