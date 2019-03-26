Вашингтон, 26 марта, 2019, 19:15 — ИА Регнум. И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что Пентагон намерен продать Турции комплексы ПВО Patriot, 26 марта передает агентство Reuters.

Система Patriot

«Нам нужно, чтобы Турция купила Patriot», — заявил Шэнахэн на слушаниях в Конгрессе США.

Шэнахан также отметил, что «абсолютно уверен» в необходимости продажи Турции истребителей F-35, несмотря на закупку турецкими властями российских ЗРК С-400.

Читайте также: Эрдоган: Турция не откажется от С-400 и хочет С-500