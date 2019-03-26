Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендует Правительству РФ разработать стратегию вхождения минимум 5 российских ВУЗов в 50 лучших ВУЗов планеты в сфере цифровизации по ведущим международным рейтингам университетов к 2030 году. Об этом заявил председатель Совета, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Совета в Санкт-Петербурге.

Council.gov.ru Андрей Турчак

«Мы хотим видеть наши образовательные учреждения в лидерах мировых рейтингов. Необходимо, чтобы к 2030 году как минимум 5 российских ВУЗов вошли в число 50 лучших ВУЗов планеты в сфере цифровизации», — отметил Андрей Турчак.

По его словам, одним из условий для этого является значительное наращивание нашими университетами своего цифрового представительства в Интернете.

«Речь идет о размещении там своих баз данных, онлайн-курсов, материалов, регулярном проведении онлайн-конференций», — подчеркнул председатель Совета по цифровизации.

Председатель Совета также указал, что не менее важно широко использовать региональную инфраструктуру поддержки инноваций, которая в рамках реализации нацпроекта будет передана университетам.

«В результате исполнения федерального проекта 120 тысяч человек будут приняты на программы высшего образования по IT-специальностям», — рассказал он.

Напомним, III заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики» прошло во вторник, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Участники обсудили ряд вопросов в сфере подготовки и переподготовки кадров в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Один из ключевых вопросов повестки — решить, как усилить вовлеченность регионов в развитие человеческого капитала цифровой экономики. В заседании приняли участие представители образовательного фонда «Талант и успех», автономной некоммерческой организация «Россия — страна возможностей», ПАО РЖД, ФГУП «Почта России», вузов и коммерческих организаций.