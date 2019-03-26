Берлин, 26 марта, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Синоптики Германии объявили 2018 год самым жарким для страны за всю историю наблюдений, 26 марта передает агентство Associated Press.

Цитата из м/ф «Клад». реж. Юрий Бутырин. 1985. СССР Жара, а грибы пошли!

Согласно заявлению Немецкого метеорологического агентства (DWD), среднегодовая температура в Германии в 2018 году составила +10,5 оС — это рекордное значение как минимум с 1881 года.

Число дней года, в которые температура превышала +25 оС и +30 оС, также было рекордным в 2018 году и превзошло даже жарку и засуху 2003 года.

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