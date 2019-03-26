Элиста, 26 марта, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Целый ряд чиновников правительства Республики Калмыкия покинули свои должности. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков подписал указы.

Михаил Букарь. Калмыки. 1872. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

В частности, от должностей освобождены советники главы Республики Калмыкия Василий Бюрчиев, Лев Балдашинов, Вадим Джамбинов, Баатр Лиджиев, Эрдни Манжиков. С ними не были продлены контракты.

Также врио главы Калмыкии уволил с должностей помощников главы РК Владимира Перковского, Валерия Вадыжева, Батра Манджиева, Надежду Первееву, Баатра Шабжурова. Прекращен служебный контракт с занимавшим пост представителя главы республики в Народном Хурале Калмыкии Юрием Сидоренко, сообщило РИА «Калмыкия».

Ранее пост первого заместителя председателя правительства Калмыкии покинул Сергей Бадмаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Бату Хасиков был назначен на должность врио главы Республики Калмыкия решением президента Владимира Путина 20 марта. Алексей Орлов, проработавший на посту главы региона восемь лет, ушел в отставку. На следующий день после своего представления в регионе в качестве врио главы Бату Хасиков анонсировал кадровые чистки.