Таллин, 26 марта, 2019, 18:19 — ИА Регнум.

(сс) MichaelGaida Бензоколонка

В Эстонии с апреля 2019 года вступает в силу новые требования к бензину, согласно которым в автомобильном топливе должно содержаться больше биоэтанола. В связи с этим эстонских потребителей ожидает значительный рост цен на бензин, сообщает новостной национальный вещатель rus.err.ee

Содержание биодобавки в бензине марки Euro 95 с 1 апреля увеличится до 10% (на данный момент он содержит до 5% этанола), что приведет к увеличению цены и понижению энергетической ценности самого бензина. Как результат — увеличение расхода топлива при его использовании и необходимость чаще заправлять автомобиль, то есть тратить больше. Отмечается также, что более высокая стоимость этанола, скорее всего, приведет и к повышению цены топлива на заправках.

Существует и еще одна проблема. В отличии от владельцев новых моделей автомобилей, двигатели которых сконструированы с учетом биодобавок, владельцам старых моделей такой бензин не подойдёт. В связи с чем, им придется либо заправлять свои автомобили более дорогим бензином Euro 98, либо идти на риск поломки двигателя, заправляя более дешевым Euro 95.

Изменения коснуться и содержания биодобавок в дизельном топливе. С 1 апреля оно повысится с 3,5 до 7%, что также приведет к повышению его цены.

Как сообщает новостной порталdelfi.lv, на этой неделе в Прибалтике наблюдалось снижение цен на бензин. Однако при этом самый дорогой бензин все ровно оставался в Таллине, на втором месте была Рига, самая дешевая цена на бензин была зафиксирована в Вильнюсе. Аналогичная картина складывалась и с ценами на дизельное топливо в прибалтийских республиках.