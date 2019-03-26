Псков, 26 марта, 2019, 18:16 — ИА Регнум. В Псковской области в 2019 году планируется отремонтировать 260 км региональных автодорог, что в 1,6 раза больше, чем в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом было заявлено сегодня, 26 марта, на заседании администрации области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Техника для ремонта дорог

По информации областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, по программе приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией планируется обустроить автодороги в Печорском районе, ведущей до границы с Латвией.

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На ремонт улиц и дорог за счёт средств областного бюджета будет направлено около 1,4 млрд рублей, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — около 450 млн рублей. В целом плановые расходы дорожного фонда в этом году составляют около 5,9 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на ремонт и содержание региональной сети автодорог (около 4,3 млрд рублей). Ещё около 1,4 млрд рублей будет направлено на местные автодороги.

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Кроме того, 110 млн рублей предусмотрено на развитие региональной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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