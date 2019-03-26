Бишкек, 26 марта, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Киргизия пытается договориться об оказании Россией помощи в развитии своей железнодорожной инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции заявил завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Данияр Иманалиев.

ИА REGNUM Средняя Азия и влияние КНР

По его словам с российской стороной также обсуждаются вопросы, касающиеся возможного участия России в проекте строительства железной дороги по маршруту «Узбекистан — Киргизия — Китай».

Также чиновник сообщил, что в ходе киргизско-российской межрегиональной конференции, которая состоится в рамках предстоящего визита в Бишкек президента России Владимира Путина, российские и киргизстанские бизнесмены рассмотрят возможности поставки промышленной продукции, создания совместных предприятий и строительства в Киргизии малых ГЭС.

Отдельной темой, по словам Иманалиева, станет обсуждение вопросов инвестиционного сотрудничества, которое позволит киргизстанским предпринимателям воспользоваться возможностями привлечения новых средств для развития предприятий, работающих в Киргизии.

При этом представитель аппарата президента напомнил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером республики. Он также отметил, что объем российско-киргизского товарооборота за минувший год увеличился на 4%, а сумма прямых инвестиций достигла $123 млн (более 7 млрд 933 млн рублей).

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что на ремонт и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Киргизии потребуется около 3 млрд рублей.

Отметим, что общая протяженность железных дорог Киргизии составляет 425 км. При этом, как утверждают эксперты, в хорошем состоянии находятся лишь 6 км железнодорожных путей страны, в удовлетворительном — 113 км, в неудовлетворительном — 198 км.