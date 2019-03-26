Калуга, 26 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. 26 марта в Калуге прошел съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области и XIV съезд Совета (Ассоциации) муниципальных образований Калужской области. В съезде приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, депутаты Государственной думы РФ, областного парламента и представительных органов муниципальных образований.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калужской области прошел съезд депутатов муниципальных образований

Обсуждались вопросы реализации национальных проектов, были затронуты темы здравоохранения, образования, занятости населения, поддержки предпринимательства, развития науки и ряд других.

Особое внимание было уделено работе управляющих компаний и проблемам сферы ЖКХ, ремонту дорог, дворовых и общественных территорий.

По итогам съезда представительным органам муниципальных образований области было рекомендовано оперативно доводить до граждан информацию о ходе реализации национальных проектов, обеспечивать постоянное взаимодействие с жителями и осуществлять депутатский контроль за использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов.

Губернатор Анатолий Артамонов отметил многочисленные примеры успешной работы муниципальных властей.

«Задача депутатского корпуса — концентрировать общественное мнение — доносить до населения, что власти собираются сделать, а проблемы жителей, в свою очередь, доносить непосредственно до власти», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

В ходе съезда были вручены награды Законодательного собрания Калужской области. Городская Дума Калуги одержала победу в конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований в 2018 году.

Диплом был вручен главе городского самоуправления Александру Иванову, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги.

«Этот высокий результат — общая заслуга депутатского корпуса, — отметил Александр Иванов. — Местное самоуправление это самый близкий к населению уровень власти, со всеми своими проблемами жители обращаются к муниципальным властям. От повышения эффективности работы городских властей во многом зависит качество жизни горожан. В Калуге ведётся активная работа в этом направлении: началась реализация проекта «Умный город», а широкое развитие территориального общественного самоуправления позволяет наладить конструктивный диалог с жителями».

За активное участие в правотворческой деятельности и многолетний труд в органах местного самоуправления почётной грамотой Законодательного собрания была награждена депутат Городской думы Калуги Эльвира Капитонова.