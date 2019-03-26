Москва, 26 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков считает, что дело против него сфабриковано по заказу. За клевету в отношении него свидетелям заплатили 65 млн рублей. Об этом подозреваемый в причастности к убийствам и участии в преступном сообществе, похитившем газ на сумму более 30 млрд рублей, заявил 26 марта в ходе заседания Басманного суда Москвы, пишет ТАСС.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

При этом, по словам сенатора, он знает, кто дал показания на него по этому «заказному» делу. Одному из них за оговор самого Рауфа Арашукова и его семьи, как отметил представитель КЧР в Совфеде, дали 30 млн рублей, другому — 35 млн рублей.

Напомним, в Басманном суде Москвы сегодня, 26 марта, решается вопрос о продлении срока пребывания под стражей ряда фигурантов так называемого дела Арашуковых, в том числе отстраненного на время следствия от должности сенатора Рауфа Арашукова.

Читайте также: Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие попросило провести судебно-психиатрическую экспертизу в отношении него и других подозреваемых по делу. Срок пребывания под стражей для Арашукова продлен до 30 июня.

Читайте также: Рауф Арашуков отстранен от должности сенатора